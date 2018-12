Hanoi (VNA) - Le Vietnam, champion de l’AFF Suzuki Cup 2018, de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF) affrontera la République de Corée qui a remporté le championnat de football de la Fédération de l’Asie de l’Est (EAFF) en 2017, dans un match amical au printemps prochain.

Les champions de l’AFF Suzuki Cup 2018. Photo : VNA

Les deux instances de football se sont entendues samedi 15 décembre à Hanoi pour opposer les vainqueurs de leurs tournois régionaux respectifs tous les deux ans. Ce match unique sera appelé le Trophée des champions AFF-EAFF. Le match inaugural aura lieu le 26 mars.Après que le triomphe du Vietnam à l’AFF Suzuki Cup 2018, samedi le 15 décembre à Hanoi, le Trophée des champions AFF-EAFF est devenu un centre d’attention en République de Corée, où l’équipe de l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo affrontera l’équipe de son pays natal.Le Vietnam a de nouveau remporté le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018 après 10 ans de disette en s’imposant 1-0 (et 3-2 au total) face à la Malaisie 1-0 lors du match retour de la finale du tournoi qui s’est déroulé au stade national de My Dinh à Hanoi.L’équipe nationale a remporté le premier titre de champion de l’AFF Suzuki Cup en 2008, également au stade national My Dinh.L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) comprend Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam. –VNA