Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a affiché un excédent commercial record de 26 milliards de dollars en 2023, soit presque le triple de celui de l'année dernière, a déclaré la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce (MIC) Phan Thi Thang, lors d'une conférence hybride tenue le 20 décembre à Hanoï.Selon un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, malgré les énormes défis qui se posent pour les activités commerciales comme une faible croissance économique, une faible demande sur les grands marchés d'exportation tels que les États-Unis, l'UE, le Japon et l'ASEAN, le Vietnam a profité de la reprise de ses principaux marchés d'exportation et ses marchés traditionnels pour promouvoir l'exportation.Le pays exporte pour une valeur de 354,5 milliards de dollars de produits au cours de l'année, en baisse de 4,6% sur un an. Il y a 33 articles ayant enregistré un chiffre d'affaires à l'export d’un milliard de dollars en 11 mois, dont sept affichant une valeur de plus de 10 milliards de dollars, représentant 66% du chiffre d'affaires total.Selon le directeur général de l'Agence du commerce extérieur du MIC, Tran Duy Dong, les exportations enregistrent des signes de reprise à la fin de 2023 et devrait se rétablir en 2024 grâce aux accords de libre-échange (ALE) actuels, à la conclusion des négociations et à la mise en œuvre d'accords commerciaux avec de nouveaux marchés tels qu'Israël et les Émirats arabes unis.En particulier, il a souligné que les bonnes relations politiques entre le Vietnam et ses grands partenaires tels que la Chine, l'UE et les États-Unis créeraient une base permettant au Vietnam d'élargir sa coopération économique, commerciale et d'investissement.Le MIC s'efforcera d'augmenter le chiffre d’affaires à l'export de 6% et de réaliser une exportation excédentaire à environ 15 milliards de dollars en 2024, a-t-il prévu.-VNA