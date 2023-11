Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon des données publiées le 29 novembre par l'Office général des statistiques (GSO), au cours des onze derniers mois, le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 24,44 milliards de dollars.



Jusqu'au 15 novembre 2023, le commerce extérieur s'est chiffré à 587,68 milliards de dollars, soit une baisse de 9% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations ont diminué de 6,4%, les importations de 11,7%.



Pendant cette période, 33 groupes d'articles ont enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard de dollars, dont sept de plus de 10 milliards de dollars.



Pour augmenter le volume des échanges commerciaux, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang a déclaré que son ministère intensifiera les négociations et la conclusion de nouveaux accords, engagements et partenariats commerciaux, tels que des accords de libre-échange et des accords commerciaux avec des partenaires potentiels pour diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement. -VNA