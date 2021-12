L'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai et le directeur général de l'OMPI, Daren Tang. Photo: VNA

Genève (VNA) - Le 17 novembre, l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a remis l’acte d'adhésion du Vietnam au Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur (WCT) au directeur général de l'OMPI, Daren Tang.

Le directeur général de l'OMPI, Daren Tang, a chaleureusement félicité le Vietnam pour son adhésion à ce traité et a émis le souhait de continuer à travailler en étroite collaboration avec le pays dans les temps à venir. Il a souligné que cette adhésion, particulièrement importante pour le Vietnam et ses industries créatives et culturelles à fort potentiel de croissance, l'aiderait à promouvoir son développement économique de manière durable.

Pour sa part, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a déclaré que l'adhésion du Vietnam au WCT créait une base juridique pour protéger les œuvres et les droits d'auteur dans l'environnement numérique. Le WCT est particulièrement utile pour développer l'industrie du logiciel et les plateformes numériques que le Vietnam s'efforce de promouvoir, a-t-elle ajouté.

Le Traité prendra effet trois mois après la date de remise de l'acte au directeur général de l'OMPI.-VNA