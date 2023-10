Marché pour les personnes en difficulté organisé par la Croix-Rouge de la province de Hoa Binh, en collaboration avec l'antenne du Front de la Patrie du Vietnam de la ville de Hoa Binh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Du 20 au 23 novembre, la Croix-Rouge vietnamienne accueillera la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).



La Conférence régionale Asie-Pacifique de l'IFRC est organisée tous les quatre ans. Sa 11e édition sera placée sous le thème "Becoming Disaster Ready in Asia Pacific" (Se préparer aux catastrophes en Asie-Pacifique).



Selon Nguyen Duc Khai, chef du bureau du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, ce sera la deuxième fois que la Croix-Rouge vietnamienne aura l'honneur d'accueillir cet événement.



Il s'agira également d'une occasion de présenter les réalisations du Vietnam et de son peuple, de promouvoir la coopération au développement entre la Croix-Rouge vietnamienne et ses partenaires internationaux comme des organisations et entreprises au Vietnam.

La Croix-Rouge de Hanoï offre des dons à des personnes démunies. Photo: VNA



Dans le cadre de l'événement, environ 400 délégués vietnamiens et internationaux participeront à un Forum de la jeunesse Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de l'IFRC.



Ils assisteront également à deux activités en marge de l'événement, organisées par la Croix-Rouge vietnamienne pour leur présenter ses activités remarquables et la culture vietnamienne.-VNA