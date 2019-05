Hanoi, 29 mai (VNA) – Le nombre de touristes étrangers venus au Vietnam a atteint plus de 1,3 million en mai et plus de près de 7,3 millions au cours des cinq premiers mois, soit respectivement une baisse de 9,7% et une hausse de 8,8% en glissement annuel.

Les arrivées par voie aérienne et par voie routière ont progressé de 6,3%, et 23,7% mais celles par voie maritime ont connu un recul de 15,9%.



Pendant les cinq premiers mois, le nombre de Thaïlandais a augmenté de 47,5% ; Taïwanais, 26% ; Sud-Coréens, 22,4% ; Malaisiens, 14,57% ; Japonais, 13% ; Russes, 6,3% : Fraçais, 1,5% ; Allemagnes, 6,1% ; Italiens, 11,4%, Souédois, 8,3%, Néerlandais, 4,6%... -VNA







