Rome, 13 mai (VNA) - Le nouvel ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a présenté ses lettres de créance au président italien Sergio Mattarella lors d'une cérémonie tenue le 12 mai, au cours de laquelle les deux parties ont manifesté leur intérêt pour la promotion des relations bilatérales.

Le nouvel ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, (gauche) présente ses lettres de créance au président italien Sergio Mattarella. Photo : VNA

Le diplomate vietnamien a salué le développement récent des relations ASEAN-Italie et les contributions de cette dernière à la stratégie indopacifique de l'UE.

Il a souligné que le Vietnam accordait la priorité à l'intensification du partenariat stratégique avec l'Italie, et a remercié ce pays européen d'avoir fait don de plus de 2,8 millions de doses de vaccin AstraZeneca anti-COVID-19 au Vietnam.

L’ambassadeur Duong Hai Hung a transmis l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc à son homologue italien Sergio Mattarella de se rendre au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et de la 10e du partenariat stratégique Vietnam-Italie. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

Le président Sergio Mattarella, pour sa part, a rappelé sa visite au Vietnam en 2015 et a remercié le pays d'avoir fourni des masques faciaux à l'Italie à l'époque du COVID-19.

Félicitant le Vietnam pour son succès en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale, il a déclaré que l'Italie souhaitait élargir davantage le partenariat stratégique avec le Vietnam, principal partenaire de l'Italie au sein de l'ASEAN.

Le dirigeant italien s'attend à ce que les relations bilatérales atteignent un nouveau sommet avec une coopération plus intégrale et concrète, tant au niveau bilatéral que multilatéral, dans de nouveaux domaines, tels que le changement climatique, l'économie numérique et les énergies renouvelables.- VNA