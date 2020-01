Photo: VNA



Singapour (VNA) - Le Vietnam est l'économie numérique ayant une croissance la plus rapide de la région, notamment en raison de l'afflux d'investissements qui continue de croître sans précédent, selon un article publié le 27 janvier dans le journal Business Times de Singapour.



Au cours des quatre dernières années, environ un milliard de dollars ont été injectés dans le secteur de l’e-commerce au Vietnam, atteignant un niveau record en 2019.



Ces deux dernières années, la région a vu l'émergence d'acteurs du commerce électronique vietnamiens, tels que Tiki, Thegioididong et Sendo, qui figurent parmi les plateformes de commerce électronique les plus performantes de la région.



Selon le rapport intitulé "Le commerce électronique est en plein essor au Vietnam" publié en janvier par l'Institut de recherche sur l’Asie de l’Est (ISEAS Yusof Ishak Institute), on peut voir le plus grand potentiel du secteur de l’e-commerce au Vietnam grâce à son énorme expansion, qui devrait atteindre 15 milliards de dollars des revenus en 2020.



En termes de revenus, le taux de croissance de l’e-commerce au Vietnam a bondi de 30% en 2018 pour atteindre un record d'environ 8 milliards de dollars. Le nombre des utilisateurs a augmenté de 56,7% en 2019 et devrait atteindre 64,4% dans les quatre prochaines années.



Si le marché de l’e-commerce du Vietnam peut maintenir son taux de croissance actuel de 30%, sa taille pourrait atteindre 33 milliards de dollars d'ici 2025, se classant au troisième rang en Asie du Sud-Est, après l'Indonésie (100 milliards de dollars) et la Thaïlande (43 milliards de dollars).



En ce qui concerne le cadre juridique, par rapport aux autres pays de l'ASEAN, le Vietnam dispose d'un environnement juridique relativement favorable pour le développement de l’e-commerce, avec cinq des six lois principales entièrement promulguées pour régler les activités de l’e-commerce.



Cependant, le marché de l’e-commerce au Vietnam doit faire face à un certain nombre d'obstacles. Par exemple, la plupart des entreprises vietnamiennes sont moins développées qu’aux fournisseurs en ligne mondiaux, les consommateurs vietnamiens, en particulier la jeune génération, aiment ainsi acheter des produits sur des sites tels qu'Amazon et eBay.



En outre, les entreprises vietnamiennes n'ont pas investi correctement dans la recherche des goûts des clients. La qualité et la conception des produits nationaux sont encore inférieures à des produits similaires fabriqués par d'autres entreprises.



Des commerçants nationaux et internationaux continuent d'utiliser l’e-commerce pour vendre des produits contrefaits. La fraude en ligne, comme le vol des informations, des données et des comptes bancaires, a rendu les consommateurs réticents à effectuer des achats en ligne. –VNA