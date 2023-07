Hanoi (VNA) - Le membre du Politburo et chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a souligné jeudi 20 juillet à la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen l’énorme potentiel du Vietnam pour attirer des investissements américains de haute qualité.

Le membre du Politburo et chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen. Photo: VNA



Le responsable a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec les États-Unis, affirmant que les réalisations et les développements majeurs dans les relations bilatérales apportent des intérêts substantiels et correspondent aux aspirations de leur peuple.



Il a noté que le Vietnam et les États-Unis ont signé de nombreux accords de coopération importants et travaillent activement pour former le Cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité (IPEF), tout en se coordonnant étroitement dans des forums régionaux et internationaux comme l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



Trân Tuân Anh a souligné que les relations économiques bilatérales sont florissantes, le commerce bilatéral ayant atteint un record l’année dernière, et a exprimé son espoir que les deux parties approfondiront leur coopération dans les domaines de l’économie, de la science et de la technologie, du commerce et de l’investissement, de la finance et de la banque, des chaînes d’approvisionnement, des infrastructures, de la logistique, de l’économie numérique, de la transition verte, de la santé, de l’agriculture durable, de la transition énergétique et de la protection de l’environnement.



Il a appelé le département du Trésor américain à continuer de se coordonner avec la partie vietnamienne et à faire des évaluations objectives et pertinentes sur la gestion de la politique monétaire du Vietnam, facilitant ainsi les relations bilatérales économiques, commerciales et d’investissement.



Janet Yellen a partagé le souhait de l’hôte d’approfondir les liens économiques, commerciaux et d’investissement, et a souligné le potentiel de collaboration bilatérale dans la transition énergétique juste, s’engageant à ce que les États-Unis et d’autres partenaires soient prêts à aider le Vietnam avec des capitaux et des technologies pour accélérer le processus.



Elle a également suggéré que le Vietnam mobilise des sources multilatérales de capitaux pour atteindre les objectifs fixés à cet égard.



La secrétaire au Trésor américaine a déclaré que les États-Unis souhaitent aider le Vietnam à devenir un maillon important dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement diversifiée et durable, y compris dans le secteur des semi-conducteurs, et a suggéré que le pays adopte des solutions pour attirer davantage d’investissements dans ce domaine.



Elle a affirmé qu’une fois entré en vigueur, l’IPEF contribuera à intensifier les liens commerciaux et d’investissement entre les deux pays.



Janet Yellen a également salué l’étroite coordination entre la Banque d’État du Vietnam et le département du Trésor américain au cours des deux dernières années sur les questions monétaires, et a fait part de son soutien aux efforts de la banque centrale vietnamienne dans la modernisation des politiques monétaires et de taux de change. – VNA