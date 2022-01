Hanoï, 9 janvier (VNA) - Le photographe Pham Ha Duy Linh (Linh Pham) sera le premier Vietnamien à rejoindre le jury du prestigieux prixmondial de photos de presse 2022 (World Press Photo Contest 2022), selon des sources officielles.

Unbe oeuvre de photographe Pham Ha Duy Linh (Linh Pham). Photo : VNA



L'artiste vietnamien sera chargé, avec quatre autres photographes du Royaume-Uni, d'Indonésie, de Singapour et des Philippines, de classer les œuvres d'Asie du Sud-Est et d'Océanie.

Fondé aux Pays-Bas en 1955, le World Press Photo Contest a affirmé sa réputation en soutenant la création de photojournalistes et photographes professionnels.



Les œuvres concourront selon six régions : Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord et centrale, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est et Océanie. Chaque zone dispose d'un jury composé de cinq experts régionaux expérimentés dans les domaines du photojournalisme et de la photographie documentaire.



Selon le comité d'organisation, Linh Pham est un photographe documentaire avec de nombreuses années d'expérience dans le pays et à l'étranger, collaborant actuellement avec Getty Images. Son oeuvre a été publié dans des journaux internationaux tels que National Geographic, New York Times ou Washington Post.- VNA