Hanoï, 25 janvier (VNA) - Compte tenu du potentiel solaire photovoltaïque élevé du Vietnam et de ses objectifs ambitieux en matière d'énergie verte d'ici 2050, le pays a toutes les chances de devenir un leader mondial des énergies renouvelables, a déclaré le magazine Entrepreneur dans sa version électronique.

Photo d'illustration : VNA

Eric Chin, l'auteur de l'article publié sur entrepreneur.com, a cité la Banque mondiale comme disant que le Vietnam possède actuellement la capacité d'énergie solaire installée la plus complète en Asie du Sud-Est, avec 16.500 MW générés en 2020. De plus, le Vietnam figurait parmi les 10 premiers pays dans le monde, avec la plus grande capacité d'énergie solaire installée en 2020.

Il existe également une justification convaincante pour établir des projets d'énergie éolienne au Vietnam en raison de la preuve qu'il possède certaines des plus grandes ressources éoliennes de la région avec un potentiel de 311 GW, selon l'article.

Les analystes du marché estiment que si le Vietnam maintient son expansion rapide des énergies renouvelables, il montera beaucoup plus haut dans le classement, dépassant peut-être des pays comme l'Australie et l'Italie dans le développement des énergies renouvelables et des solutions créatives.

Le climat et la topographie du Vietnam font des énergies renouvelables, en particulier de l'énergie éolienne, une perspective d'investissement importante. Les vastes ressources éoliennes du Vietnam sont dues à la forme géographique longue et étroite du pays, composée de plus de 3.000 kilomètres de côtes, comprenant un mélange de collines et de montagnes.

Selon la Banque mondiale, plus de 39 % du Vietnam a des vitesses de vent supérieures à 6 mètres par seconde (m/s) à 65 mètres, ce qui équivaut à 512 gigawatts (GW) de capacité. Le Vietnam suppose un excellent potentiel, avec 8,6% de sa superficie terrestre adaptée aux grands parcs éoliens.

Le Vietnam a récemment connu une croissance phénoménale de l'énergie solaire photovoltaïque (PV), qui n'est que le début de la vaste transition énergétique du pays loin du charbon. La capacité solaire photovoltaïque du pays est passée de 86 MW en 2018 à environ 16 500 MW en 2020.

Par conséquent, le Vietnam a dépassé la Thaïlande en tant que pays de l'ASEAN avec la plus grande capacité d'énergie solaire installée. Les systèmes solaires photovoltaïques fournissent environ 10,6 TWh d'électricité en 2020, ce qui représente près de 4 % de la production totale.

L'énergie solaire sur les toits représentera environ la moitié de la capacité solaire totale du Vietnam d'ici 2030. Avec un environnement de production d'énergie solaire prometteur, les investisseurs internationaux auront du mal à laisser passer des perspectives d'investissement aussi lucratives, a déclaré l'auteur.- VNA