L’ambassadeur Nguyen Hong Thao. Photo: VNA



Genève (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Hong Thao, représentant du Vietnam au sein de la Commission du droit international (International Law Commission-ILC) de l’ONU, a abordé la situation actuelle au Vietnam et en Asie du Sud-Est lors de la première réunion de la 71e session de la Commission du droit international, tenue à Genève en Suisse.

Il a participé activement aux activités de l’ILC lors des séances plénières, au sein des sous-comités d’élaboration et d’autres sous-comités thématiques, proposé l’élaboration de règlements du droit international dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriales des pays, des droits de l’homme et du développement durable.

L’ambassadeur vietnamien a estimé la Convention sur les crimes contre l’humanité, les efforts de l’administration américaine dans la mise en oeuvre des projets de désintoxication de la dioxine des aéroports de Da Nang et de Bien Hoa au Vietnam. Ce contenu va être introduit dans le projet des Principes de protection de l’environnement lors des conflits armés.

Il a aussi participé aux activités d’échanges sur le droit souverain universel et sur les questions scientifiques concernant la montée du niveau des mers et aussi aux activités de célébration du 50e anniversaire de la naissance de la Convention de Vienne.

L’ambassadeur Nguyen Hong Thao est le premier représentant du Vietnam élu membre de l’ILC pour le mandat 2017-2021.

La première réunion de la 71e session de la Commission du droit international a duré six semaines à partir du 29 avril, avec des questions relatives aux crimes contre l’humanité, la protection de l’environnement lors des conflits armés, les activités et les modalités de travail de l’ILC… -VNA