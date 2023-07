A la Foire du livre de Hong Kong. Photo: VNA



Hong Kong (VNA) - La 33e Foire du livre de Hong Kong (Hong Kong Book Fair) a lieu du 19 au 25 juillet, avec la participation d’environ 760 exposants d’une trentaine de pays et territoires, dont le Vietnam.



L’ « espace du Vietnam » lors de l’événement présente plusieurs titres sur le commerce, la culture, le tourisme et la gastronomie du pays, dont des publications en anglais et en chinois du journal « Vietnam Illustré » de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).