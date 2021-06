La 47e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Photo: VNA



Genève (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève participe à la 47e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui s’est ouverte le 21 juin à Genève, sous la présidence de Nazhat Shameem Khan, représentante permanente des Fidji auprès de l’Office de l’ONU.

S’exprimant lors de cette session, l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a affirmé la politique cohérente du Vietnam qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme.

Elle a exprimé son soutien au travail de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet et des mécanismes des droits de l'homme de l’ONU.

Elle a souligné que les droits de l'homme ne doivent pas être politisés pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'États souverains ou pour les critiquer.

La diplomate vietnamienne a également informé que dans le processus de réponse à la pandémie de Covid-19, le Vietnam a fait tout son possible pour assurer la jouissance des droits humains fondamentaux, avec la plus haute des priorités à la protection de la dignité humaine, de la vie et de la santé des personnes, en particulier des groupes vulnérables, tout en maintenant la croissance économique.

Elle a souligné que le Fonds de vaccins contre le COVID-19 établi par le gouvernement vietnamien et largement soutenu par ses habitants est l'une des mesures que le Vietnam a prises pour promouvoir la stratégie nationale de vaccination vers une reprise inclusive après la pandémie de Covid-19.

Elle a également appelé les pays à faire des efforts pour accélérer le processus de production de vaccins, en garantissant un accès rapide et égal au vaccin anti-Covid-19 pour contrôler efficacement cette crise sanitaire.

Dans le cadre de la session qui se clôturera le 15 juillet prochain, le Conseil examinera quelque 70 rapports présentés par des experts des droits de l'homme et autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans près de quarante pays. Au total, le Conseil tiendra plus de 25 débats interactifs avec des titulaires de mandats.

Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies créé le 15 mars 2006 pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde ; il a succédé à la Commission des droits de l'homme, qui avait été créée en 1946. Le Conseil est actuellement composé des 47 pays membres suivants : Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Érythrée, Fédération de Russie, Fidji, France, Gabon, Îles Marshall, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Libye, Malawi, Mauritanie, Mexique, Namibie, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République de Corée, Royaume-Uni, Sénégal, Somalie, Soudan, R. tchèque, Togo, Ukraine, Uruguay et Venezuela. -VNA