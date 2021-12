Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé une décision relative à la reconnaissance de 23 objets en tant que trésors nationaux.

L’autel Mỹ Sơn A10. Source : quangngaitv.vn



Ils comprennent un tambour en bronze de Gia Phú qui appartient la culture de Dông Son (IIIe – IIe siècles ap. J.-C.), une jarre de riz en bronze de la culture de Dông Son, des masques en or de Giồng Lớn (Ie siècle ap. J.-C. – IIe siècle av. J.-C. Ces biens sont conservés respectivement dans les musées des provinces de Lào Cai, Quang Ninh et Bà Ria-Vung Tàu.



Une statue du dieu Vishnu Bình Hòa (VI – VIIe siècles) conservée dans le musée de Dông Nai, une collection des feuilles en or gravées des dessins d’éléphants de Gò Thành (VIe – VIIIe siècles) conservée dans le musée de Tiên Giang ont reçu une consécration nationale.



L’autel Mỹ Sơn A10 (IXe – Xe siècle) conservé dans la tour A10 du sanctuaire de My Son dans la province de Quang Nam, une collection de porcelaine blanche de An Biên (XIe – XIIe siècles) figurent aussi parmi les trésors nationaux.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, les présidents des comités populaires des provinces concernées et les chefs des agences de rang ministériel sont tenus de gérer les trésors nationaux conformément aux réglementations légales sur les patrimoines culturels dans la limite de leurs attributions et sous leur autorité. – VNA