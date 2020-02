L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) – Le Vietnam a bien accompli ses missions en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 2020, selon l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Dang Dinh Quy a rappelé que le Vietnam avait profité de la présidence du Conseil de sécurité en janvier 2020 afin de promouvoir l’importance de la Charte des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales, ainsi que la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales telles que l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Le mois de présidence vietnamienne du Conseil de sécurité a commencé par un débat public qui a vu la participation de 109 pays et s’est clôturé par un événement sur la coopération entre l’ASEAN et l’ONU, a résumé Dang Dinh Quy, ajoutant que cela illustrait le souhait du Vietnam sur une coopération plus étroite au sein de l’ONU, entre l’ONU et les organisations régionales, afin de développer le rôle de la Charte des Nations Unies, la primauté du droit, la défense de la paix et de la sécurité internationales.



En janvier, le Conseil de sécurité a adopté cinq résolutions, une déclaration du président et sept déclarations à la presse, un nombre assez élevé malgré de nombreuses difficultés, selon l’ambassadeur vietnamien. Il a déclaré que grâce à une collaboration étroite entre ses membres, le Conseil de sécurité avait réagi de façon opportune à plusieurs problèmes d’urgence pendant le mois dernier.



Le Vietnam assume le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Il s’agit de la 2e fois que le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, après le mandat 2008-2009. Outre janvier 2020, le pays assumera encore une fois la présidence du Conseil de sécurité en avril 2021.



Le Conseil de sécurité comprend 15 membres, dont cinq permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni) et dix non permanents renouvelés par moitié chaque année pour prise de fonctions six mois plus tard. Il s'agit de la plus haute instance de l'ONU. Contrairement à l'Assemblée générale, les résolutions qu'il vote sont contraignantes juridiquement. Capable de lancer des opérations sur le terrain, ou d'appliquer des sanctions, le Conseil est le garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale.-VNA