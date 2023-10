Le vice-président lao, Bounthong Chitmany, reçoit mercredi matin à Vientiane une délégation du Comité central (CC) de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le vice-président lao, Bounthong Chitmany, a reçu mercredi matin à Vientiane une délégation du Comité central (CC) de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, conduite par son premier secrétaire Bui Quang Huy, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa visite de travail au Laos.



Bui Quang Huy a informé le vice-président lao des résultats de son entretien avec le Comité central de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos, ainsi que ceux de la Rencontre d’amitié des jeunes du Vietnam et du Laos 2023 et du séminaire scientifique sur le thème "Augmenter la participation des jeunes à la promotion de la production et de la consommation de biens domestiques pour le développement national".



Le vice-président lao Bounthong Chitmany, également permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a appelé les Unions de la jeunesse des deux pays à continuer à œuvrer pour contribuer au développement continu des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam.



Auparavant, dans l'après-midi du 9 octobre, la délégation vietnamienne a eu un entretien avec le secrétaire du CC de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos, Monexay Laomouasong.

Entretien entre la délégation vietnamienne et la délégation du CC de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos. Photo: VNA

Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’approfondir la coopération entre leurs Unions de la jeunesse, en appliquant au mieux leur accord de coopération pour la période 2022-2027.



La délégation vietnamienne a annoncé que le CC de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh élaborerait un projet de formation sur le travail auprès des jeunes pour des cadres de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire du Laos, et promouvrait la construction d’un centre de formation de jeunes Laos-Vietnam à Vientiane…



Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne a visité certaines installations économiques dirigées par de jeunes entrepreneurs du Laos... -VNA