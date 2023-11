Manille (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail aux Philippines et de sa participation au 31e Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-31), du 23 au 26 novembre, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai, a eu des rencontres avec des responsables de plusieurs pays.



Lors de ses rencontres avec le président de la Chambre haute des Philippines, Juan Miguel Zubiri, le président de la Chambre basse, Martin Romualdez, et le ministre philippin des Finances, Benjamin Diokno, Nguyen Duc Hai a déclaré que le Vietnam tenait toujours en haute estime son partenariat stratégique avec les Philippines. Il a émis le souhait de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Il a également affirmé la nécessité d’assurer la sécurité et la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale pour les pays de la région, proposant de travailler en étroite collaboration pour résoudre de façon satisfaisante les questions maritimes dans les relations bilatérales.

Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai et le ministre philippin des Finances Benjamin Diokno. Photo: VNA



Les dirigeants du Parlement philippin et du ministère philippin des Finances ont tous affirmé qu'ils appréciaient les relations stratégiques avec le Vietnam et espéraient que les deux pays continueraient à coopérer et à partager leurs expériences dans le développement national et dans la défense de la souveraineté. Ils ont suggéré qu'ils continuent de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux, ainsi que sur les questions maritimes.



Lors de sa rencontre avec son homologue lao Sommad Pholsena, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a souligné que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité à ses relations traditionnelles spéciales avec le Laos. De son côté, Sommad Pholsena a émis le souhait d'étudier les expériences vietnamiennes en matière d'allocation budgétaire et de développement socio-économique...