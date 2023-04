Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), le général de corps d’armée Tran Quang Phuong et Teresa María Amarelle Boué, secrétaire générale de l'Union des femmes cubaines. Photo : VNA

La Havane, 22 avril (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), le général de corps d’armée Tran Quang Phuong a eu une réunion avec Teresa María Amarelle Boué, secrétaire générale de l'Union des femmes cubaines le 21 avril (heure locale) à La Havane.La rencontre a eu lieu dans le cadre de la visite officielle à Cuba du président de l'AN, Vuong Dinh Hue.Tran Quang Phuong, qui est membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a félicité l'Union des femmes cubaines pour ses réalisations et ses contributions à la cause révolutionnaire ainsi que pour ses activités politiques et sociales dans la nation insulaire des Caraïbes.Il a montré son admiration pour le pourcentage élevé de députées cubaines à la 10e Assemblée nationale à 55,3 %, se classant deuxième au monde, et a salué les réalisations de la révolution cubaine dans la promotion de l'égalité des sexes, ainsi que les efforts du Parti et de l'État cubains pour créer des conditions favorables. conditions permettant aux femmes cubaines de se développer et de participer à tous les aspects de la vie sociale à un rythme très élevé.Le responsable vietnamien a exprimé son espoir que les syndicats de femmes des deux pays continueraient à promouvoir leur amitié et leur coopération, contribuant ainsi au développement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération traditionnelles entre le Vietnam et Cuba.Pour sa part, Amarelle Boué, qui est membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba, a salué l'amitié traditionnelle entre les deux pays au cours des 60 dernières années. Elle a déclaré que l'Union des femmes du Vietnam et l'Union des femmes cubaines coopèrent et échangent depuis de nombreuses années, contribuant à la solidarité et à l'amitié entre les deux pays cultivées par le président Ho Chi Minh et le leader Fidel Castro.Soulignant l'esprit de combat héroïque du peuple vietnamien dans les guerres de résistance pour défendre la Patrie dans le passé, elle a déclaré que leurs efforts dans la construction de la nation ont toujours été un grand encouragement pour le peuple cubain en général et les femmes cuba ines en particulier.- VNA