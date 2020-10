Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, a travaillé le 22 octobre avec les autorités de la province cenrale de Quang Tri sur le règlement des conséquences des inondations.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh visite des habitants dans la commune de Hai Dinh, district de Hai Lang de la province de Quang Tri. Photo : VNA



Selon les autorités locales, les inondations se sont produites de façon compliquée depuis le 7 octobre, provoquant l'inondation dans 98 des 124 communes, quartiers et villes de la province. La province compte plus de 61 000 familles soit près de 194 000 personnes gravement touchées par les inondations.

A Quang Tri, 50 personnes sont mortes, 4 personnes sont portées disparues et 25 ont été blessées à la suite des inondations. La province compte près de 1 400 hectares d'étangs et de lacs pour l'aquaculture, plus de 2 500 hectares de légumes inondés; plus de 553 000 bovins et volailles ont été emportés par les eaux.



S'exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a déclaré que le gouvernement et le Premier ministre accordent toujours une attention particulière et ont donné de nombreuses orientations sur les travaux de recherche et de sauvetage.

Selon Truong Hoa Binh, le Premier ministre a décidé de confier au ministère des Finances l'attribution de 5.000 tonnes de riz extraites des réserves nationales aux cinq provinces centrales les plus durement touchées. Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien - Hue, Quang Nam et Ha Tinh recevront chacun 1.000 tonnes de riz et 100 milliards de dongs.

Le ministère de la Défense a également fourni 22 tonnes de nourriture sèche. En outre, le Premier ministre a accepté de fournir 40 milliards de dongs supplémentaires pour soutenir les deux districts montagneux de Huong Hoa et Dakrong de la province de Quang Tri, chacun de 20 milliards de dongs pour stabiliser rapidement la production et la vie des minorités ethniques.



Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a demandé à Quang Tri de continuer de suivre de près des prévisions météorologiques, de diriger et déployer le travail de règlement des conséquences des catastrophes naturelles.

A cette occasion, Truong Hoa Binh a accordé 200 millions de dongs pour soutenir le Fonds de promotion des études des districts montagneux de Huong Hoa et Dakrong, 100 millions de dongs chacun, pour aider les étudiants pauvres à surmonter les difficultés et offrir des cadeaux aux familles touchées par les inondations dans la commune de Hai Dinh, district de Hai Lang.- VNA