Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (droite) et le président du groupe chinois Trina Solar, Gao Jifan. Photo: VNA Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (droite) et le président du groupe chinois Trina Solar, Gao Jifan. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a félicité le principal fabricant chinois de panneaux solaires, Trina Solar Group, pour son plan d'expansion des investissements dans la province de Thai Nguyen, qui portera l'investissement total du groupe au Vietnam à près de 900 millions de dollars.En recevant le fondateur et président dudit groupe Gao Jifan le 5 novembre à Hanoi, Tran Luu Quang a déclaré que le développement des énergies renouvelables était une tendance dans le monde et au Vietnam également, vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.Il a noté que le Vietnam promulgue des politiques spécifiques pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire.Il a demandé au groupe chinois de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale en général et à la chaîne d'approvisionnement du groupe en particulier, tout en se concentrant sur la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité des dispositifs de stockage d'énergie solaire et l'adoption de solutions pour traiter la pollution de l'environnement.A cette occasion, le vice-Premier ministre a félicité la province septentrionale de Thai Nguyen pour avoir accompagné et soutenu les investisseurs étrangers, notamment Trina Solar Group, dans la mise en œuvre de leur projet.Pour sa part, Gao Jifan a salué les politiques et les résultats du Vietnam en matière de développement des énergies renouvelables, en particulier dans le contexte de la demande croissante de produits verts et respectueux de l'environnement.Créé en 1997, Trina Solar Group opère principalement dans le domaine de la recherche, du développement, de la production et de la vente de modules solaires, de centrales solaires et de produits système, ainsi que dans les services d'exploitation et de maintenance. Elle se classe parmi les 100 plus grandes entreprises du secteur mondial de l’énergie solaire.En 2016, Trina Solar a créé Trina Solar Vietnam Energy Development Company Limited, dont le siège social est situé dans le parc industriel de Yen Binh, dans la province de Thai Nguyen, avec un investissement total de plus de 500 millions de dollars. -VNA