Le vice-Premier ministre Le Minh Khai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La France intensifiera sa coopération avec le Vietnam pour garantir la transparence de la fonction publique et lutter contre la corruption, selon le ministre français de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre Le Minh Khai le 1er décembre à Hanoï.



Saluant les travaux conjoints entre le ministère français de la Transformation et de la Fonction publiques et le ministère vietnamien de l'Intérieur, Le Minh Khai les a décrits comme des activités pratiques contribuant à concrétiser les déclarations des dirigeants des deux pays, en particulier dans les domaines de l'administration et de la fonction publiques.



Le vice-Premier ministre a recommandé que les deux ministères continuent d'approfondir leur coopération à travers l’échange de délégations de haut niveau, ainsi que des ateliers et des séminaires sur des domaines d’excellence de la France tels que la réforme administrative, la rationalisation du personnel, les politiques salariales, la gestion des fonctionnaires, les politiques d'égalité des sexes et le développement des jeunes fonctionnaires.



Il a en outre suggéré à la France d'envoyer des experts expérimentés pour partager leurs connaissances avec le Vietnam. Il a également proposé une aide française au Vietnam dans les domaines de la transformation numérique, de l'administration électronique et du stockage de documents numériques.



De son côté, Stanislas Guerini a souligné la collaboration de longue date et de plus en plus renforcée entre son ministère et le ministère vietnamien de l’Intérieur.



Rappelant que la France avait envoyé cette année une délégation d'experts au Vietnam pour travailler sur la garantie d'une conduite éthique dans la fonction publique, le ministre français a déclaré que cette activité devrait se poursuivre dans les temps à venir.



Il a en outre affirmé que la France attachait de l'importance à la coopération bilatérale dans la formation de jeunes fonctionnaires talentueux pour le Vietnam, estimant que cette main-d'œuvre aiderait les deux parties à relever les défis communs et à mettre en œuvre la transformation numérique.-VNA