Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai au 4e Congrès national de l’Association des PME. Photo: VGP

Hanoï (VNA) - L'Association des petites et moyennes entreprises (PME) du Vietnam a tenu jeudi matin à Hanoi son quatrième congrès national, mandat 2023-2028.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai y a réaffirmé le soutien du gouvernement au développement des entreprises. Il a invité l’association à se concentrer sur certaines priorités dans les temps à venir...

«Il faut recourir aux progrès scientifico-technologiques, créer un écosystème de startups innovant et rehausser le niveau de qualification des ressources humaines. Il faut également inciter le secteur privé à investir dans les domaines de l'industrie manufacturière de hautes technologies et des technologies de l'information, mettre en place des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur», a-t-il estimé.

Le Congrès a élu un Comité exécutif pour le mandat 2023-2028, qui comprend 84 membres. Nguyên Van Thân a été réélu président de l'Association des PME du Vietnam.

Jusqu’en 2022, l'Association des PME du Vietnam comptait plus de 65.000 membres. Les petites et moyennes entreprises représentent environ 97% des entreprises vietnamiennes et contribuent à hauteur de 45% au PIB et de 30% au budget de l'État. Elles représentent par ailleurs 30% des exportations nationales. -VOV/VNA