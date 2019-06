Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Sur invitation des gouvernements birman et sud-coréen, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue effectuera du 16 au 23 juin des visites au Myanmar et en République de Corée.



La bonne relation d’amitié traditionnelle et de coopération Vietnam-Myanmar a été fondée par le Président Hô Chi Minh et l’héro birman Aung San, cultivée par les générations vietnamiennes et birmanes, s’est élargie et s’est développée dans plusieurs domaines.



En 1947, le Vietnam a fondé un bureau d’information à Yangon qui sera reclassé en un établissement représentant du gouvernement vietnamien en 1948. En 2015, les deux pays ont célébré les 40 ans de leurs relations diplomatiques.



Les liens étroits entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des résultats des visites effectuées à tous les niveaux, de la concertation au sein des enceintes régionales et internationales, de la coopération aux forums multilatéraux, et de nombreux accords conclus.



Le Vietnam et la République de Corée ont établi leurs relations diplomatiques le 22 décembre 1992. En août 2001, ils ont adopté une déclaration commune sur un « partenariat intégral au 21e siècle ». En octobre 2009, ils ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique. Les deux pays ambitionnent de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2020.-VNA