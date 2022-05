Hanoi, 3 mai (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, qui dirige le Comité de pilotage national pour l'organisation des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a inspecté le 3 mai les travaux de préparation des prochains jeux sportifs régionaux dans les provinces de Bac Ninh et Bac Giang (Nord).

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a visité les courts de tennis Hanaka Paris Ocean Park à Tu Son où se dérouleront les matchs de tennis. Photo : VNA



Dans la province de Bac Ninh, Vu Duc Dam a visité et contrôlé les installations du gymnase polyvalent et du centre d'entraînement de volley-ball de la ville de Bac Ninh, où se dérouleront les sports de boxe et de kickboxing, l'Université d'éducation physique et des sports de Bac Ninh dans la ville de Tu Son – un lieu pour les compétitions de handball en salle et les courts de tennis Hanaka Paris Ocean Park à Tu Son où se dérouleront les matchs de tennis.



Hautement appréciant le travail de préparation de la localité, il l'a exhorté à terminer en temps voulu le travail restant, à combler les lacunes et à renforcer la prévention et le contrôle du COVID-19 pour faire des Jeux un succès. Il a également encouragé les athlètes et les entraîneurs des équipes de Kickboxing et de handball à faire des efforts pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



En visite au gymnase sportif de la province de Bac Giang et en collaboration avec le bureau du Comité populaire provincial, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a également apprécié les préparatifs de la localité pour les matchs de badminton et lui a demandé de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches assignées et de terminer les travaux finaux pour bien servir les Jeux.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam remet des cadeaux à l'équipe nationale de badminton. Photo : VNA



A cette occasion, il a également rendu visite et remis des cadeaux à l'équipe nationale de badminton.



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront dans la capitale Hanoï et dans 11 provinces et villes voisines, dont Bac Ninh et Bac Giang. Avec 40 sports et 526 événements, il devrait attirer environ 10 000 participants. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie de COVID-19.



Le Vietnam vise au moins 140 médailles d'or, 77 d'argent et 71 de bronze.

Lors des trois derniers Jeux de 2015 à 2019, le pays avait remporté respectivement 73, 58 et 98 médailles d'or.

Les athlètes vietnamiens ont remporté 158 médailles d'or sur le total de 444 lorsque le pays a accueilli les SEA Games pour la première fois en 2003, ainsi que 97 d'argent et 91 de bronze.- VNA