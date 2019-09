Le vice-Premier ministre vietnamien Vu Duc Dam prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la 16e édition de la CAEXPO et du Sommet CABIS dans la ville de Nanning, province chinoise du Guangxi. Photo: VNA

Nanning (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté le 21 septembre à la cérémonie d’ouverture de la 16e édition de la China-ASEAN Expo (CAEXPO 2019) et du Sommet Chine-ASEAN pour le commerce et l’investissement (CABIS) à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.

Lors de son discours prononcé à la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre vietnamien a déclaré apprécier le rôle de ces deux événements dans la promotion des relations économiques et commerciales entre l'ASEAN et la Chine.

Il a souligné que le Vietnam travaillait toujours avec l'ASEAN et ses partenaires pour promouvoir un environnement favorable au commerce, aux investissements et au développement durable, sur la base de la garantie des intérêts légitimes des nations et du respect du droit international, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et à la prospérité dans la région comme dans le monde.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'est entretenu avec son homologue chinois Han Zheng et a rencontré le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la région autonome Zhuang du Guangxi, Lu Xinshe.

Lors de ces rencontres, Vu Duc Dam a souligné que le Vietnam attachait de l’importance au développement de ses relations de voisinage et de coopération intégrale avec la Chine.

Il a exhorté les gouvernements des deux pays à favoriser les échanges et la coopération mutuellement bénéfique entre les localités frontalières. Il a également appelé la Chine à prendre des mesures pour réduire le déficit commercial du Vietnam vis-à-vis de la Chine et à résoudre les problèmes en suspens dans des projets impliquant des entreprises chinoises, qui retenaient l’attention de l'opinion publique vietnamienne.

Le vice-chef du gouvernement vietnamien a en outre réaffirmé la position du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, exigeant que la Chine respecte ses droits et intérêts légitimes et ne laisse pas se produire une situation compliquée en mer.

Appréciant les nouvelles avancées de la coopération entre les localités vietnamiennes et la région autonome Zhuang du Guangxi, Vu Duc Dam a déclaré espérer que le Guangxi travaillerait en étroite collaboration avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour renforcer les relations mutuellement bénéfiques dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture, du tourisme, de l'éducation et de la gestion des frontières, contribuant au développement économique des zones frontalières des deux pays.

La partie chinoise a affirmé tenir en haute estime le voisinage amical et la coopération intégrale avec le Vietnam.

Le vice-Premier ministre chinois Han Zheng a demandé à ce que les organes compétents des deux pays continuent de travailler pour améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale en tous domaines.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (au centre) au pavillon national du Vietnam à la 16e CAEXPO. Photo: VNA

Lors de son séjour, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté à la cérémonie d'ouverture du pavillon national placé sur le thème "Ville de charme" de la province d'An Giang et de la zone commerciale du Vietnam.

La CAEXPO et le CABIS sont des événements annuels organisés à Nanning depuis 2004.

Le CAEXPO 2019 s’étend sur une superficie de 104.000 m². Elle comprend 5.000 stands de 2.500 entreprises des pays membres de l’ASEAN et de la Chine. Les 150 entreprises vietnamiennes participantes présentent leurs produits sur 250 stands couvrant une superficie de 5.000 m² - la plus grande zone parmi les pays de l'ASEAN.

Environ 33 forums et colloques sont prévus. Pour la première fois, un livre bleu sur la CAEXPO (CAEXPO Blue Book) sera publié.

Au premier trimestre 2019, les échanges commerciaux entre l’ASEAN et la Chine ont atteint plus de 291,8 milliards de dollars, soit une hausse de 4,2% en variation annuelle. Concernant les investissements, fin 2018, le montant total des investissements réciproques s’est élevé à plus de 205,7 milliards de dollars. -VNA