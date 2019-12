Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen . Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a rencontré, le 13 décembre à Phnom Penh, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et le président par intérim de l'Assemblée nationale cambodgienne, Mme Khuon Sodary, dans le cadre de sa visite de travail au Cambodge.

M. Binh a informé le Premier ministre cambodgien des résultats de l’entretien avec le vice-Premier ministre cambodgien, Mme Men Sam An, au cours duquel les deux parties avaient convenu de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

M. Hun Sen a exprimé sa satisfaction devant le développement fructueux de la coopération multiforme entre les deux pays, notamment dans la politique, la défense, la sécurité, l'économie, la culture…

Les deux dirigeants se sont accordés pour mettre en œuvre efficacement les accords signés, pour intensifier la coopération dans tous les domaines avec l’accent mis sur trois piliers: politique-relation extérieure, défense-sécurité et économie-commerce.

Samdech Techo Hun Sen et Mme Khuon Sodary ont hautement apprécié la signature de deux documents juridiques importants reconnaissant l'achèvement de 84% de la délimitation des frontières communes. Ils ont convenu de poursuivre la coopération et de rechercher des solutions appropriées pour achever rapidement la délimitation des frontières et la pose des bornes sur l'ensemble de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge.

M. Binh a demandé à M. Hun Sen de diriger les agences cambodgiennes concernées pour créer les conditions favorables pour que les personnes d’origine vietnamienne puissent bien s'intégrer dans la société cambodgienne.

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, Truong Hoa Binh et Samdech Techo Hun Sen ont convenu de coopérer étroitement pour accueillir d'importantes activités extérieures en 2020, notamment le 13e Sommet de l'ASEM (ASEM 13) au Cambodge, et le Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes au Vietnam.

M. Binh a demandé à M. Hun Sen et aux dirigeants cambodgiens de soutenir la position de l’ASEAN dans la question de la Mer Orientale, sur la base du droit international.

A cette occasion, les dirigeants cambodgiens ont exprimé leur profonde gratitude au Parti, à l'État, au gouvernement et au peuple cambodgiens pour leur aide et soutien, notamment les sacrifices de soldats vietnamiens volontaires, pour aider le Cambodge à sortir du génocide.

Le même jour, le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh a rencontré le président du Sénat du Cambodge, Say Chhum, qui a déclaré que le Sénat cambodgien avait achevé les procédures de ratification des deux documents juridiques susmentionnés pour s’orienter vers l’édification d’une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération au développement.

Truong Hoa Binh s'est rendu à l'ambassade du Vietnam au Cambodge et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays. Il leur a demandé de servir de passerelle pour promouvoir les relations entre les deux pays.

Il est aussi allé fleurir le Monument de commémoration du Roi Norodom Sihanouk et le Monument d’amitié Vietnam-Cambodge. -VNA