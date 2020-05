Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh est allé formuler le 6 mai ses vœux à l’Eglise bouddhique du Vietnam à l’occasion de la 2564e fête du Vesak.

Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh visite l’Eglise bouddhique du Vietnam. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a affirmé que l'anniversaire de la naissance de Bouddha n'était pas seulement un événement religieux important dans la vie spirituelle et religieuse des bouddhistes au Vietnam, mais aussi un festival religieux et culturel mondial reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1999. Il s'agit d'un festival international religieux et culturel dans le cadre des Nations Unies, pour contribuer activement aux efforts visant à construire la paix et le bonheur pour le peuple et l'humanité.

Le Parti et l'État apprécient toujours les contributions de l’EBV à la construction et au développement national, et créent des conditions favorables pour que le Bouddhisme se développe et va de pair avec la Nation, a déclaré le responsable.

Le dirigeant a remercié les dignitaires et fidèles l’Église bouddhique d’avoir accompagné le gouvernement et les autorités locales dans l’œuvre de développement socioéconomique et de la défense de la Patrie, ainsi que lors de la lutte anti-COVID-19.

Il a appelé les dignitaires de l’EBV à continuer de donner l'exemple et à encourager les adeptes bouddhistes à respecter les réglementations sur la prévention et le contrôle de la pandémie.



De leur côté, le Vénérable Thich Thanh Nhieu ont affirmé que le CC de l’EBV se mette côte à côte avec le Parti et l’Etat dans le développement socioéconomique de la ville ainsi que dans le combat contre la pandémie de COVID-19.

Le même jour, les autorités de la ville Cân Tho (delta du Mékong) a rendu visite au Comité de l’EBV de cette ville à l'occasion du 2564e anniversaire de naissance de Bouddha. -VNA