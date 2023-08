Kunming (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a assisté mercredi 16 août à la cérémonie d’ouverture de la 7e Exposition Chine-Asie du Sud et de la 27e Foire d’importation et d’exportation de Kunming tenues à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan, sur le thème "Solidarité et coopération pour un développement commun".

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang prononce un discours lors de l'événement. Photo: VNA

Saluant le rôle de cet événement, il a souligné que le Vietnam, au cœur de la dynamique de croissance de l’Asie du Sud-Est, dispose des avantages compétitifs exceptionnels pour devenir un aimannt à investisseurs étrangers et à investisseurs directs étrangers de nouvelle génération, et une destination potentielle dans le processus de délocalisation et de restructuration de la chaîne d’approvisionnement et du réseau de production mondiaux.

Le dirigeant vietnamien a apprécié le rôle de la province du Yunnan dans la coopération avec le Vietnam et les pays de l’ASEAN, proposant au gouvernement chinois et à l’administration de la province du Yunnan de promouvoir une coopération globale et une connectivité étendue dans l’économie, le commerce et le tourisme entre la province du Yunnan et les localités vietnamiennes.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang visite le stand du Vietnam. Photo: VNA

Le même jour, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, qui est également chef du sous-comité vietnamien au sein du Comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine, a eu une entrevue avec Wang Yi, membre du Poliburo du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du CC du PCC, ministre chinois des Affaires étrangères et chef du sous-comité chinois vietnamien au sein dudit Comité de pilotage.

Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur joie et tenu en haute estime la tendance de développement et les réalisations positives dans les relations Vietnam-Chine au cours des dernières années, notamment après les récents contacts de haut niveau, en particulier la visite officielle du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en Chine aussitôt après le 20e Congrès national du PCC.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a affirmé la politique constante du Vietnam d’attacher de l’importance au développement des relations de voisinage amical et de partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (gauche) et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi se serrent la main, à Kunming, le 16 août. Photo : VNA

Il a demandé aux deux parties de se coordonner étroitement, de promouvoir de manière concrète les perceptions communes convenues au plus haut niveau, de préparer activement les activités d’échange de délégations au plus haut niveau et à tous les niveaux, de booster la coopération commerciale dans une direction plus durable, et de renforcer la connexion des infrastructures de transport ferroviaire et routier.



Appréciant les propositions de coopération du dirigeant vietnamien, Wang Yi a souligné que la Chine attache une grande importance au développement des relations de voisinage amicale avec le Vietnam et est disposée à travailler en étroite collaboration pour bien préparer les visites et les contacts de haut niveau dans les temps à venir.

Il a convenu de continuer à promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération existants, dont le Comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine. Il a affirmé que la Chine est prête à soutenir le Vietnam dans la réalisation des objectifs de développement économique fixés par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), à renforcer la coopération dans les domaines économique et commercial, y compris la connexion des infrastructures de transport et les échanges entre les localités. Il a également souhaité que les deux parties renforcent leur collaboration et leur coopération dans les forums internationaux et régionaux.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont convenu de travailler avec l’ASEAN pour maintenir la paix, la stabilité et de promouvoir la coopération en Mer Orientale.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (gauche) et le Premier ministre sri-lankais Dinesh Gunawardena. Photo: VNA

Dans le cadre de son voyage dans la province du Yunnan, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a eu une rencontre avec le Premier ministre sri-lankais Dinesh Gunawardena durant laquelle les deux parties ont discuté du renforcement des liens bilatéraux ainsi que de nombreuses questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le dirigeant vietnamien a exhorté les deux parties à renforcer l’échange de visites bilatérales, de déployer efficacement les mécanismes de coopération existants ; à promouvoir leur coopération dans le commerce, l’investissement, le tourisme, l’agriculture, l’éducation et la formation, les échanges culturels, religieux et populaires ; à être disposées à étudier le lancement de vols directs entre les deux pays ; à poursuivre leur coordination étroite dans les instances régionales et internationales, en particulier à l’ONU et au sein du Mouvement des non-alignés.

Le Premier ministre Dinesh Gunawardena a affirmé que le gouvernement sri-lankais attache une grande importance au développement des relations de coopération avec le Vietnam et s’attend à ce que les deux parties promeuvent la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, y compris l’ouverture de vols directs, la plantation et la transformation du caoutchouc; l’aquaculture en eau douce, les échanges bouddhistes, le tourisme spirituel. Il a demandé au Vietnam d’aider le Sri Lanka à rejoindre le Partenariat économique global régional (RCEP).

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang visite le Vestige du président Hô Chi Minh à Kunming. Photo: VNA

A l’occasion de sa visite dans la province chinoise du Yunnan, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang est allé déposer une gerbe de fleurs au Vestige du président Hô Chi Minh à Kunming. Il a également visité les stands du Vietnam et d’autres pays dans le hall Asie du Sud-Est.

L’exposition de cette année comprend 15 halls d’exposition avec une surface d’exposition totale de 150 000 mètres carrés, réunissant pendant cinq jours plus de 30.000 exposants, représentants et invités de 85 pays et régions, et des organisations internationales autour des activités en ligne et hors ligne. – VNA