Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (droite) et Allan Wagner, président du groupe de vision de l'APEC. Photo: VNA



Hanoi, 30 novembre (VNA) - Le 30 novembre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a accueilli Allan Wagner, président du groupe de vision de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et ancien ministre des Affaires étrangères du Pérou, qui est présent à Hanoï pour assister à la conférence sur les vingt années d'adhésion du Vietnam à l'APEC.M. Minh s'est dit réjoui du développement positif des relations entre le Vietnam et le Pérou au cours des dernières années, affirmant que le Vietnam attachait une grande importance à l'intensification et au développement de sa coopération globale avec le Pérou, notamment en termes d'économie, de commerce et d'investissement.Appréciant le rôle joué par le Pérou et Allan Wagner en tant que président du groupe de vision de l'APEC, il a suggéré que les deux parties continuent à se coordonner étroitement pour définir de nouvelles orientations pour la coopération de l'APEC après 2020.M. Wagner a parlé du rôle et de la contribution du Vietnam au forum au cours des deux dernières décennies, en particulier du succès de l’année de l’APEC 2017.Il a convenu de continuer à renforcer les relations entre les deux pays et à maintenir leur coordination au sein d’instances multilatérales, en particulier l’ONU et l’APEC, ainsi que dans la mise en œuvre de l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP). Il s’est également engagé à favoriser la collaboration entre le Vietnam et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les pays d’Amérique latine.Il a salué le rôle joué par le Vietnam dans la création du groupe de travail sur la vision de l’APEC lors de la réunion des dirigeants économiques de l’APEC en 2017, ainsi que les contributions apportées par le pays en tant que vice-président du groupe.Les deux parties sont parvenues à un consensus sur une coordination étroite afin de construire une nouvelle vision de l'APEC visant à stimuler le commerce et les investissements libres et ouverts, ainsi que les liens économiques régionaux et le maintien du rôle de la région Asie-Pacifique en tant que moteur de la croissance économique et de la connectivité dans le monde. –VNA