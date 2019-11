Hanoi, 8 novembre (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a reçu le 8 novembre à Hanoi le ministre slovène du Développement économique et de la Technologie Zdravko Pocivalsek en visite au Vietnam.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a reçu le 8 novembre à Hanoi le ministre slovène du Développement économique et de la Technologie Zdravko Pocivalsek. Photo : VNA

Lors de la réception, M. Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance et souhaitait renforcer les relations avec les partenaires traditionnels, y compris la Slovénie, en particulier dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Il a demandé à la Slovénie de pousser l'Union européenne (UE) et ses membres à ratifier dans les meilleurs délais l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin de rapporter des avantages concrets aux signataires, contribuant ainsi à renforcer davantage le commerce bilatéral.

Il a exprimé sa gratitude à l'invité pour avoir présenté ses condoléances à la suite du décès de 39 Vietnamiens au Royaume-Uni et a remercié la Slovénie pour avoir soutenu le Vietnam afin qu'il devienne membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

Informant son hôte des résultats de la deuxième réunion du comité intergouvernemental sur la coopération économique et le commerce entre les deux pays, le ministre slovène a souligné qu'il s'agissait d'un événement important qui témoignait de la détermination des deux parties à renforcer la coopération bilatérale.

L’invité a hautement apprécié le rôle et le potentiel du Vietnam dans la région, souligné l’importance de la ratification rapide des deux accords et a exprimé son soutien.

À cette occasion, les deux parties sont convenues de renforcer encore l’échange de délégations à tous les niveaux, de créer les conditions favorables à leurs entreprises de coopérer et d’investir dans les domaines offrant des avantages et des besoins, et de se soutenir mutuellement lors de forums multilatéraux.- VNA