Vientiane, 19 décembre (VNA) - Le ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) poursuivra sa coordination avec son homologue laotien afin de consolider et de resserrer les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos pour les intérêts des deux peuples des deux pays, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh (gauche) le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président Bounnhang Vorachith. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré Pham Binh Minh lors des rencontres séparées avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président Bounnhang Vorachith, le Premier ministre Thongloun Sisoulith et la présidente de l'Assemblée nationale, Pany Yathotou, le 19 décembre, dans le cadre de sa visite officielle du 18 au 19 décembre dans le pays pour coprésider la 5e consultation au niveau des ministres des AE Vietnam-Laos.

Les dirigeants laotiens ont hautement apprécié le mécanisme de consultation annuelle, affirmant qu'il avait aidé les deux ministres des AE à discuter de questions stratégiques afin de formuler des recommandations efficaces et opportunes pour renforcer la coopération bilatérale avec les dirigeants des Partis et des États des deux pays.

Le secrétaire général et président du PPRL, Bounnhang Vorachith, a affirmé que le Parti et l’État laotiens attachent toujours une grande importance à la promotion de l'amitié traditionnelle, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith s'est déclaré satisfait du développement positif des relations bilatérales, notamment de la coordination étroite entre les deux gouvernements et du rôle de passerelle joué par les deux ministères des Affaires étrangères.

Dans le même temps, la présidente de l’AN du Laos, Pany Yathotou, a promis de soutenir les changements et les compléments nécessaires dans les mécanismes, les politiques et les lois afin de renforcer les liens de coopération dans le commerce et l'investissement entre le Laos et le Vietnam.

Auparavant, M. Pham Binh Minh avait eu un entretien avec son homologue laotien, Saleumxay Kommasith, au cours duquel ils avaient discuté des mesures à prendre pour renforcer les relations bilatérales et échangé des points de vue sur plusieurs problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun.

Les deux chefs de la diplomatie se sont réjouis du développement important et efficace de l'amitié traditionnelle, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale dans tous les domaines tels que la politique, les affaires extérieures, la sécurité, la défense, l'économie, le commerce, les investissements et l'éducation.

Ils sont convenus d'intensifier les échanges de visites et de rencontres de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et de collaborer avec les ministères et les services compétents afin de préparer soigneusement la 41e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos prévue pour le début de l'année 2019 au Vietnam.



Ils ont estimé que les deux ministères des AE entretenaient une coopération pratique et efficace grâce à un large éventail de mécanismes de coopération tels que la consultation au niveau des ministres des AE, la consultation politique au niveau des vice-ministres, les réunions sur les frontières et la formation des ressources humaines.

Les deux ministres ont convenu que, dans le contexte d’évolutions complexes dans le monde, les deux ministères devaient intensifier les échanges sur des questions régionales et internationales sur la base de la confiance et la compréhension mutuelles.

Partageant leurs points de vue sur plusieurs questions internationales, notamment la situation en Asie-Pacifique, la coopération avec l'ASEAN, le renforcement de la connectivité dans la sous-région du Mékong et l'utilisation durable de la ressource d'eau, ainsi que la situation en mer Orientale.

Les deux parties ont convenu de poursuivre une coordination étroite aux forums régionaux et internationaux afin de rehausser la position de chaque pays sur la scène internationale.

A l’issue de l’entretien, les deux ministres des AE ont présenté des Ordres et des Médailles aux unités et aux représentants des deux ministères des AE, qui ont apporté une contribution importante à la promotion de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.-VNA