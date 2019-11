Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (6e à partir de la droite), et les chefs des délégations participant à l'APSC-20. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et les chefs des diplomaties des autres pays membres de l’ASEAN ont assisté à la 20e réunion du Conseil de la Communauté politique-sécurité de l’ASEAN (APSC-20) et à la 24e réunion du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC-24), le 2 novembre à Bangkok, en Thaïlande.

Lors de ces réunions, Pham Binh Minh a déclaré apprécier les réalisations de l’ASEAN lors de ces quatre ans de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025. Il a insisté sur la nécessité de faire le bilan de mi-mandat de la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025 afin de tirer des leçons et enseignements, d’assurer son succès et de consolider le rôle central du bloc régional dans une structure régionale ouverte, transparente et axées sur les règles.

Soulignant les significations stratégiques de la consolidation de la solidarité et de l’unité au sein de l’ASEAN, le vice-Premier ministre vietnamien a indiqué que l’ASEAN devrait développer ses acquis et améliorer sa capacité d’adaptation dans le contexte de 4e révolution industrielle.

Pour le pilier politique-sécurité, le chef de la diplomatie vietnamienne a insisté sur la nécessité de continuer de promouvoir les efforts visant à généraliser les valeurs, principes et normes de conduite largement reconnus dans la région, parallèlement à l’intensification des dialogues et de l’instauration de la confiance, à la création des conditions propices aux négociations d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). Selon lui, il est également important de consolider le rôle central et directeur de l’ASEAN dans les coopérations pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

L’ASEAN ou Association des Nations de l’Asie du Sud-Est a été fondée en 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, Vietnam, Laos, Cambodge et Myanmar. -VNA