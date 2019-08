Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) et le président de la Cour populaire suprême de Cuba Rubén Remigio Ferro



Hanoi (VNA) - Le 26 août, à Hanoï, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a reçu une délégation de la Cour populaire suprême de Cuba, conduite par son président Rubén Remigio Ferro, en visite de travail au Vietnam.

S'exprimant lors de la rencontre, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a affirmé que les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et Cuba étaient spéciales, profondes, fidèles et de plus en plus resserrées.

Le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien se souviennent toujours du soutien précieux et de l'assistance enthousiaste du Parti communiste de Cuba et de son peuple pour le Vietnam pendant la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale d’hier, comme dans la construction du pays socialiste d’aujourd’hui. Le Vietnam se souvient toujours de la phrase du feu président Fidel Castro: "Pour le Vietnam, nous sommes prêts à consacrer notre sang".

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a souligné que le Vietnam soutenait toujours la lutte héroïque du peuple cubain, qu'il était fermement convaincu que la mise à jour du modèle de développement socio-économique ouvrirait une nouvelle phase de développement au bénéfice du peuple cubain, dans le but noble du socialisme.

Le président de la Cour populaire suprême de Cuba, Rubén Remigio Ferro, a affirmé que les relations avec le Parti et le peuple vietnamien revêtaient une grande importance pour le peuple cubain. Rubén Remigio Ferro a déclaré que le secteur judiciaire de Cuba coopère, partage et apprend de nombreuses expériences du Vietnam et espère que des experts vietnamiens continueront à apporter leur soutien et leur aide.

Le président de la Cour populaire suprême de Cuba, Rubén Remigio Ferro, a déclaré que Cuba avait une nouvelle Constitution, les activités d'échange visant à tirer profit des expériences de chacun dans ce domaine sont donc très nécessaires.

Selon Rubén Remigio Ferro, Cuba fait face à un embargo américain, ce qui pose de nombreuses difficultés pour la construction et le développement du pays. Cependant, les Cubains sont disposés à faire face à la pression de trouver la voie de développement national.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh espérait que la réforme de la Constitution de Cuba aiderait le pays à atteindre rapidement son objectif de construire le socialisme, de promouvoir les investissements étrangers et de transformer la structure économique et de moderniser la société cubaine.

Truong Hoa Binh a déclaré que les dirigeants du Parti et de l'Etat vietnamiens soutenaient toujours la coopération entre les systèmes de tribunaux des deux pays, comme en témoigne le mémorandum signé en novembre 2013. L’extension des relations de coopération entre les tribunaux locaux a renforcé les relations de coopération, en répondant rapidement aux demandes des tribunaux provinciaux des deux pays en matière d’échange et de partage d’informations.

"Le Vietnam est prêt à partager avec Cuba ses expériences dans ce domaine afin que vous puissiez mettre en œuvre les objectifs de réforme du Parti et de l’État cubains de manière efficacement et rapidement", a souligné le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh. -VNA