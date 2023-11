Le vice-Premier ministre Le Minh Khai et le président du Comité national de l'expertise judiciaire de Biélorussie, Volkov Alexeï Alexandrovitch. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a reçu le 28 novembre à Hanoï le président du Comité national de l'expertise judiciaire de Biélorussie, Volkov Alexeï Alexandrovitch, en visite de travail au Vietnam.

Le Minh Khai a souligné qu'au cours des dernières années, les relations de coopération entre le Vietnam et la Biélorussie dans les domaines politique, économique, culturel, social, de sécurité et de défense ont été constamment renforcés, contribuant au développement stable et durable de chaque pays.

Il a hautement apprécié les résultats de l'entretien entre le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, et le responsable biélorusse, exprimant son approbation des mesures spécifiques et pratiques convenues par les deux parties pour promouvoir les relations de coopération, ainsi que la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération en matière d'expertise judiciaire signé entre les deux pays à Minsk en juillet 2019.

Rappelant ses rencontres avec le ministre biélorusse de l'Intérieur et le ministre des Urgences plus tôt cette année, Le Minh Khai a déclaré qu’ils avaient discuté d'une collaboration pratique dans les domaines de la prévention et du contrôle du crime, de la prévention des incendies et du sauvetage, entre autres.

Abordant la coopération éducative, il a déclaré que le gouvernement vietnamien avait approuvé le contenu du projet de l'"Accord entre le gouvernement vietnamien et biélorusse sur la coopération éducative" et a suggéré aux deux pays de le déployer rapidement.

Il a ajouté que le Vietnam ferait tout son possible pour se préparer à la visite du Premier ministre biélorusse au Vietnam en décembre prochain.



Entretien entre le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam et le président du Comité national de l'expertise judiciaire de Biélorussie Volkov Alexeï Alexandrovitch . Photo : VNA

Volkov Alexeï Alexandrovitch, pour sa part, a informé de son entretien avec le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam et a affirmé que la coopération étroite entre les deux parties dans les domaines de l'expertise judiciaire avait contribué à approfondir et à consolider l'amitié traditionnelle Vietnam-Biélorussie.

Auparavant, To Lam s'est entretenu Volkov Alexeï Alexandrovitch. Les deux parties ont discuté de la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment les échanges de délégations à tous les niveaux, la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération dans les activités d'expertise judiciaire et la formation des médecins légistes du ministère vietnamien de la Sécurité publique.

En outre, ils ont convenu d'organiser davantage d'ateliers et de conférences dans chaque pays afin que les experts judiciaires puissent partager de nouvelles techniques, méthodes et documents dans ce domaine, ainsi que présenter l'un à l'autre de technologies et équipements avancés pour l'examen des affaires criminelles, l'expertise technique pénale, l’examen médico-légal... -VNA