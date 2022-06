Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen lors de la cérémonie célébrant les 45 ans de la marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot (20 juin 1977), le 20 juin 2022. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Les relations entre le Cambodge et le Vietnam au cours des 55 dernières années ont clairement montré au monde qu'elles étaient durables, profonds et complets, et capables de résister aux fluctuations géopolitiques régionales et internationales, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn.



Lors d'une interview accordée à la presse à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin), le vice-Premier ministre cambodgien a évoqué les liens étroits entre les deux pays cultivés et développés par des générations de dirigeants des deux nations au cours plus d’un millers d’années.



Il a rappelé la visite du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen à Hanoï en septembre 2021 et une visite d'État du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc au Cambodge en décembre de la même année.



Selon Prak Sokhonn, les deux pays ont entretenu et promu leurs relations d'amitié, de solidarité et de coopération dans tous les domaines et à tous les cadres, tant au niveau bilatéral que multilatéral, afin d'améliorer la qualité de vie des populations et au profit de chaque pays, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, du développement de la communauté ASEAN et dans le monde.



Dans le domaine de l'économie, le commerce bilatéral a atteint 9,5 milliards de dollars l'an dernier, et 5,45 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, a indiqué le dirigeant cambodgien.



Le Vietnam est le cinquième investisseur direct étranger au Cambodge avec un capital total de 2,5 milliards de dollars, a-t-il indiqué.



En matière d'éducation, de 1981 à ce jour, les deux pays ont régulièrement octroyé des bourses à des étudiants de chaque pays respectif.



En ce qui concerne la sécurité et la défense, les forces militaires et les polices vietnamiennes et cambodgiennes ont étroitement collaboré dans des activités de prévention des crimes dans les zones frontalières, notamment le terrorisme, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la contrebande, la déforestation et les crimes transnationaux, entre autres.



Le dirigeant cambodgien a réitéré le point de vue et la ferme détermination du Premier ministre Hun Sen sur l’édification d’une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement entre les deux pays. À ce jour, les deux les parties ont achevé 84% des travaux de démarcation de la frontière commune.



Face aux défis de la pandémie de COVID-19, le Vietnam et le Cambodge se sont soutenus en termes de financement, de fournitures médicales et de coopération pour contrôler les maladies infectieuses.



D'autre part, les deux pays ont renforcé leur coopération au sein des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, la Coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam et

la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong, la Coopération de la sous-région du Grand Mékong, a souligné Prak Sokhonn.



Evoquant les mesures de promotion des relations binationales dans un avenir proche, le dirigeant cambodgien a déclaré que les deux pays continueraient à consolider et à entretenir davantage leurs relations d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, dans un esprit de bon voisinage, de solidarité, de confiance et de compréhension mutuelle et pour les avantages mutuelle des deux pays et des deux peuples. -VNA