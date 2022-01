Le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Parquet populaire suprême vient de présenter un acte d'accusation contre le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong et 13 autres personnes impliqués dans une affaire de trafic de médicaments contrefaits.

Le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong; Nguyen Viet Hung, ancien directeur adjoint de l'Administration des médicaments du ministère de la Santé; et Le Dinh Thanh, ancien fonctionnaire du Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville, sont poursuivis par le Parquet populaire suprême pour manque de responsabilité, causant de graves conséquences.

En outre, deux anciens cadres de l'Administration des médicaments du Vietnam sont poursuivis pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice d'une mission publique; et neuf anciens dirigeants et employés des sociétés VN Pharma, H&C International Maritime Company et Saigon Pharmaceutical Company, pour délit de "commerce de produits médicaux contrefaits".

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, entre 2008 et 2014, les accusés ont fait des dossiers de produits médicaux contrefaits et commis des erreurs dans le processus d'évaluation et d'approbation concernant 7 médicaments contrefaits, ce qui a entraîné l'importation et le dédouanement d'un grand nombre de médicaments contrefaits au Vietnam, causant des dommages économiques et sanitaires pour les patients.

Les médicaments contrefaits ont été vendus par VN Pharma à des entreprises, des hôpitaux et des pharmacies pour un total de 623.819 boîtes, générant un profit illégal de plus de 31,5 milliards de dongs. -VNA