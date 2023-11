Le général de corps d’armée Álvaro López Miera, ministre cubain des Forces armées révolutionnaires, et le général de corps d’armée Vo Minh Luong (gauche), membre permanent de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense. Photo : qdnd.vn

La Havane (VNA) - A l'invitation du ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba , une délégation du ministère de la Défense du Vietnam, dirigée par le général de corps d’armée Vo Minh Luong, membre permanent de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense, effectue une visite de travail à Cuba du 18 au 25 novembre.Le vice-ministre vietnamien a eu un entretien avec le général de corps d’armée Álvaro López Miera, ministre cubain des Forces armées révolutionnaires.Les deux parties ont estimé que depuis la visite officielle au Vietnam en juin 2023 du ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, les organes et unités compétents vietnamiens et cubains s’étaient activement coordonnés dans la mise en œuvre des contenus signés.Le vice-ministre Vo Minh Luong a affirmé que le Vietnam prenait toujours en haute estime ses relations avec Cuba, dont la promotion de la coopération dans la défense. Il a demandé au ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba de prêter attention à la recherche et d'élaborer des plans pour la formation et l’échange d'étudiants en droit militaire et en défense, pour des stages dans des établissements de formation et d’études juridiques.Pour la coopération future, les deux parties ont affirmé qu'elles promouvraient la coopération en matière de droit militaire et de défense à travers l'échange de délégations, d'expériences, d'informations et de documents...Dans le cadre de cette tournée, la délégation du ministère vietnamien de la Défense a déposé des gerbes de fleurs au monument du Héros national cubain José Martí et au buste du Président Hô Chi Minh. Elle a en outre visité l'ambassade du Vietnam et rencontré des étudiants militaires vietnamiens faisant des études à Cuba... -VNA