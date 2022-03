Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans 67 échantillons infectés par Omicron à Hô Chi Minh-Ville en étant décodés, 24 sont de type BA.1 et 43, BA.2, aussi appelés Omicron furtif, a déclaré le directeur du Département municipal de la santé, Tang Chi Thuong.

Le nombre d’élèves positifs au COVID-19 dans les écoles primaires est en augmentation.



Le responsable a fait rapport de cette situation lors d'une réunion du Comité de pilotage municipal pour la prévention et le contrôle du Covid-19 et la relance économique, tenue le 9 mars.

"Hô Chi Minh-Ville connaît actuellement les deux souches du variant Omicron dans lesquelles BA.2 est dominant. Cela explique pourquoi l'épidémie s'est propagée si rapidement. Néanmoins, nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure", a déclaré M.Thuong.

Selon lui, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé que le vaccin est toujours capable de protéger le corps lorsqu'il est infecté par le variant BA.2, mais qu'il n'est pas assez puissant pour empêcher le corps de ne pas être infecté. Par conséquent, la campagne de vaccination doit encore être renforcée. C'est la première fois que le sous-variant Omicron BA.2, provenant de la souche originale BA.1, est repéré au Vietnam.

Depuis le début du mois de mars, Hô Chi Minh-Ville a enregistré plus de 93.000 nouvelles contaminations, dont la plupart sont traitées à domicile, 4.815 personnes d’hospitalisation dont 63 cas sous ventilation mécanique. Les cas graves se concentrent chez le groupe des plus de 65 ans non vaccinés et souffrant de maladies sous-jacentes.



Sur la même période, la ville a recensé près de 37.500 cas suspects d'infection dans les écoles, soit près du double de la semaine précédente. En particulier, 454 écoles ont détecté des nouvelles contaminations et le nombre de cas suspects a augmenté régulièrement dans toutes les classes, dont le plus élevé était à l'école primaire.



Dans les trois hôpitaux pédiatriques, il y a actuellement 20 cas nécessitant une assistance respiratoire et cinq cas sous ventilation mécanique invasive.



Lors de cette réunion, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré que les experts en santé prédisent que la ville aura une nouvelle vague de contaminations. Par conséquent, il a exigé que le Service de la santé vérifie précisément le contexte épidémique pour avancer des solutions appropriées à la ville et au secteur de l'éducation. – CVN/VNA