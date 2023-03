Hanoi (VNA) – Un séminaire scientifique s’est penché lundi 6 mars à Hanoi sur le livre "Lutter résolument et avec persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à l’édification d’un Parti et d’un État vietnamiens de plus en plus sains et puissants" du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil central de la théorie et directeur de la HCMA lors du séminaire. Photo: VNA



Co-organisé par l’Académie politique nationale Hô Chi Minh (HCMA), la Commission des affaires intérieures et la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, et la Maison d’édition politique nationale "Su thât", l’événement visait à aider les comités, les cadres, les membres du Parti et les masses populaires à mieux déployer ce combat, contribuant à l’édification et à la défense de la Patrie.



Le livre revêt une signification et une importance particulières à la fois en termes de théorie et de pratique, contribuant à perfectionner la pensée théorique du Parti sur la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a déclaré Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil central de la théorie et directeur de la HCMA.



Les contenus des articles, des pensées et des points de vue du secrétaire général Nguyên Phu Trong, tirés d’une réalité riche et vivante, montrent sa vision, son esprit clairvoyant, sa direction énergique, totale et pleinement convaincante, a indiqué Nguyên Xuân Thang, également, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh.





Le livre "Lutter résolument et avec persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à l’édification d’un Parti et dun État vietnamiens de plus en plus sains et puissants" du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Toutes les valeurs théoriques et pratiques que le livre apporte sont des armes tranchantes contribuant à protéger les fondements idéologiques du Parti, à lutter contre les allégations mensongères des forces hostiles et réactionnaires sur le travail anti-corruption du Parti et de l’État, et à propager cette grande détermination de tout le système politique et de toute la société pour cette tâche importante, a-t-il affirmé, indiquant que ce livre a reçu une attention particulière des cadres, des membres du Parti et des masses populaires.



Une quarantaine d’interventions des participants ont également réaffirmé que ce livre est considéré comme un “vade-mecum” sur le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam.



Ce livre se compose de plus de 600 pages et 111 illustrations, dont certaines rendues publiques pour la première fois. Il est divisé en trois parties : "Certaines questions tirées de la réalité de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam", "Cohérence dans la devise : Prévenir la corruption et les pratiques malsaines de manière précoce, de loin, du sommet à la souche" et "Consensus de haut en bas, de la verticale à l’horizontale".



Ce livre est publié par la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et la Maison d’édition politique nationale "Su thât", à l’occasion du 93e anniversaire du Parti communiste du Vietnam et du 10e du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines (2013-2023). – VNA