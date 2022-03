Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a autorisé l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 pour des doses de rappel à injecter aux personnes qui ont reçu des doses de base de vaccins à ARNm (Pfizer ou Moderna).

Un point de vaccination dans le quartier de Lê Dai Hành, arrondissement de Hai Bà Trung, à Hanoi. Photo : VNA

Dans sa dépêche officielle envoyée aux départements de la santé des provinces et des villes et aux agences concernées, le ministère de la Santé a déclaré que les doses de rappel peuvent être administrées au moins trois mois après la dernière dose de base.Il a demandé aux départements de la santé de donner des conseils aux comités populaires des provinces et des villes sur les personnes éligibles à la troisième dose et de préparer les conditions nécessaires à l’injection de rappel.Selon le ministère de la Santé, jusqu’au 26 mars, plus de 204,86 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées au Vietnam, avec plus de 71,2 millions de personnes recevant une dose, près de 68 millions de personnes deux et plus de 1,5 million de personnes trois doses. – VNA