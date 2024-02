Hanoi (VNA) – Avec le développement du tourisme, plus le défi de l’exploitation des ressources et de la protection de l’environnement est grand, plus la nécessité d’une croissance verte et durable devient une priorité absolue. Il s’agit non seulement d’une condition inévitable du développement du tourisme, mais également de la tendance et de l’orientation du développement de l’économie verte du Vietnam.

La zone de l'écotourisme Vân Hô, province de Son La (Nord). Photo : VNA



Selon les résultats de l’enquête de Booking.com, 88% des touristes vietnamiens ont déclaré vouloir voyager de manière plus durable depuis la pandémie de Covid-19, 88 % souhaitent réduire leur consommation d’énergie; 81% souhaitent utiliser des formes de transport plus respectueuses de l’environnement tels que la marche, le vélo ou les transports en commun.

Notamment, 52% apportent consciemment leurs propres bouteilles d’eau réutilisables au lieu de l’eau en bouteille lorsqu’ils voyagent, et 44 % participent à des activités visant à soutenir les communautés locales.

Des informations récemment publiées par la plateforme de voyage en ligne Traveloka affirment également que le tourisme vert est l’une des trois tendances qui contribueront à la percée du tourisme vietnamien en 2024, aux côtés du tourisme combinant événements musicaux et tourisme associé à l’apprentissage de la culture locale.

Cela montre que le tourisme vert basé sur l’exploitation rationnelle et efficace des ressources naturelles associées à la protection de l’environnement n’est pas seulement une tendance, mais aussi une part de marché susceptible de forte croissance du tourisme vietnamien.

"La clé" du développement du tourisme durable

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a affirmé que le tourisme vert est une nouvelle approche extrêmement importante pour le développement durable de l’industrie touristique, identifié comme principe, tendance générale du développement touristique de nombreux pays du monde.

Le critère "vert" est de plus en plus valorisé par le marché dans le choix des destinations et produits touristiques. Le développement du tourisme vert joue non seulement un rôle important dans la protection de l’environnement et des ressources, mais apporte également de nouvelles valeurs aux produits touristiques, contribuant à améliorer l’efficacité économique, tout en maintenant la capacité d’exploitation durable à long terme.

C’est pourquoi les récentes stratégies, politiques, planifications et orientations pour le développement du tourisme du Vietnam identifient toutes l’objectif de développer un tourisme vert et durable associé à la protection de l’environnement naturel et des valeurs culturelles nationales, apportant des bénéfices aux communautés locales.

La stratégie de développement du tourisme du Vietnam jusqu’en 2030 met l’accent sur la nécessité de développer le tourisme avec une orientation durable et inclusive sur la base de la croissance verte, en maximisant la contribution du secteur aux objectifs de développement durable.

Certaines localités du pays ont publié leurs propres réglementations sur le développement du tourisme vert. Des modèles typiques de tourisme vert ont également été mis en œuvre dans un certain nombre de destinations et d’établissements d’hébergement à travers le pays...

Le tourisme vert, une tendance qui s’accélère. Photo: VNA

Cependant, selon les experts, le développement du tourisme vert au Vietnam se heurte encore à de nombreux obstacles.

Le vice-président de l’Association vietnamienne des voyages, Phung Quang Thang, a déclaré que l’un des défis est la surcharge de touristes dans certaines destinations, ce qui exerce une pression sur les ressources, l’environnement et les infrastructures locales. Par ailleurs, la sensibilisation de certains touristes et de certaines communautés locales au tourisme vert est encore limitée.

En outre, de nombreuses entreprises touristiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, ont encore des difficultés à trouver des financements pour investir dans les infrastructures et les services publics afin de soutenir le développement du tourisme vert. La coopération et les liens entre les agences de gestion, les entreprises et les communautés locales dans la mise en œuvre des activités de tourisme vert ne sont parfois pas étroits...

Créer une motivation pour la croissance verte



Partageant des solutions pour "écologiser" le tourisme vietnamien, lors du Forum de développement du tourisme vert du Vietnam 2023 qui a eu lieu récemment à Vung Tau, le Dr Nguyen Anh Tuan, directeur de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme, a déclaré qu’il était nécessaire de perfectionner les mécanismes, les politiques et les réglementations de gestion sur le développement du tourisme vers une croissance verte, d’encourager les entreprises touristiques responsables, les investissements durables et les investissements verts pour créer des produits et services de tourisme vert, en promouvant les tendances de consommation du tourisme vert.

Toujours selon le Dr Nguyen Anh Tuan, il est nécessaire de développer divers types de tourisme dans le sens de la croissance verte tels que l’écotourisme, le tourisme communautaire, l’agrotourisme, le tourisme expérientiel de découverte du patrimoine naturel et culturel, de détente et de soins de santé.

Les localités et les entreprises doivent prendre en compte les questions du "verdissement" et du "durable" des activités touristiques, sur la base de la proximité avec la nature et du respect de l’environnement.

De nombreux experts soulignent aussi la nécessité de revoir les critères de développement du tourisme vert et de promulguer un ensemble de critères adaptés au nouveau contexte, et donner des instructions aux localités pour les appliquer. – CPV/VNA