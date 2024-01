Hanoï (VNA) - Le tourisme international est en bonne voie pour retrouver en 2024 les niveaux d'avant la pandémie, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Le tourisme vietnamien ne se démarquera pas de cette tendance.La source d'information indépendante de premier rang sur les voyages, Traval Off Path, a classé le Vietnam comme le pays le plus sûr et le plus fascinant à visiter en Asie pour 2024. Le Vietnam est à la fois prospère et pacifique, car il bénéficie de faibles taux de criminalité et d'une stabilité politique, a indiqué le site web américain.Outre de beaux paysages, le Vietnam dispose d'une certaine réputation mondiale en ce qui concerne sa cuisine à la fois fine et originale. En effet, la cuisine vietnamienne a occupé la 22e place sur la liste des 100 meilleures cuisines du monde (100 Best Cuisines in the World), votée récemment par les lecteurs du magazine culinaire TasteAtlas. Par ailleurs, Hue et Ho Chi Minh-Ville figurent aux 28e et 73e places dans la catégorie des meilleures villes et régions gastronomiques (Best Food Cities & Regions).De son côté, la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde, TripAdvisor, a récemment annoncé les gagnants de ses Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024, avec plusieurs destinations au Vietnam honorées. La baie d'Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh, et la ville de Sa Pa, dans la province montagneuse du nord de Lao Cai, arrivent respectivement troisième et cinquième dans la catégorie « Destinations tendances ».De nombreuses destinations au Vietnam ont été honorées par des sites Web prestigieux, créant ainsi des avantages aux pays dans la promotion de ses produits touristiques en 2024.Selon des experts, la politique de visas du Vietnam devrait être plus ouverte pour exploiter de nouveaux marchés. Il est en outre nécessaire que les localités améliorent la qualité de leurs produits touristiques, garantissent l’hygiène alimentaire et la sécurité routière, promeuvent la protection de l’environnement… -VNA