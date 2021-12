Hanoï (VNA) – Le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam de 2021 (VNR500) et le top 10 des plus grandes entreprises privées cette année ont été dévoilés le 30 novembre par la compagnie Vietnam Report et le journal en ligne VietNamNet.

En tête de la liste VNR500 se trouvent la sarl Samsung Electronics Thai Nguyen, le groupe Électricité du Vietnam (EVN), le groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam - PVN), le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) et le groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex).

Les 10 plus grandes entreprises privées du pays comprennent, entre autres, Vingroup, Mobile World Investment Corporation, Doji, Hoa Phat et Masan.

Le top 10 des 500 des plus grandes entreprises du Vietnam de 2021 (VNR500). Photo: Vietnam Report



Le directeur général de la compagnie Vietnam Report Vu Dang Vinh a déclaré qu'au cours de ses 15 années, le VNR500 reconnaissait et honorait les "locomotives" de l'économie vietnamienne qui démontraient leur courage et leur ténacité face aux défis causés par la pandémie de COVID-19.

Le VNR500 contribue également à présenter la marque des entreprises vietnamiennes auprès des investisseurs nationaux et étrangers, a-t-il ajouté.

La rentabilité des actifs des entreprises VNR500 a diminué de 0,42 point de pourcentage par rapport à 2020 pour se chiffrer à 5,31 % cette année, et leur rentabilité des ventes a aussi connu une baisse annuelle de 0,43 point de pourcentage, à 6,15 %. En même temps, la rentabilité des capitaux propres a légèrement augmenté, de 16,42 % contre 16,24 % enregistré l'année dernière.

Selon un rapport de Vietnam Report, 40,4% des entreprises ont maintenu leur dynamique de croissance en 2019-2020 et au cours des neuf premiers mois de cette année. En outre, 23,3% ont montré des signes de reprise entre janvier et septembre 2021. -VNA