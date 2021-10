Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les 18 et 19 octobre, il fait froid au Nord et dans le Centre septentrional. A certains endroits, le thermomètre pourra baisser au niveau de 18 à 21 degrés Celsius, voire au dessous de 17 degrés Celsius dans les montagnes.



Au petit matin du 18 octobre, le froid a touché la quasi-totalité de la zone centrale du Centre.



De fortes pluies sont ainsi prévues du sud de Nghe An à Thua Thien-Hue, des averses et des orages sont prévus de Da Nang à Binh Thuan. Des risques de crues soudaines et de glissements de terrain sont avertis dans les zones montagneuses, des risques d’inondation dans les zones riveraines.



Le Comité national de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles a demandé aux localités d’examiner les zones à haut risque de crues soudaines et de glissements de terrain, de prendre des mesures pour assurer la sécurité des populations et des ouvrages... -VNA