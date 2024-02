Panorama de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dans la matinée du 15 février une réunion de la permanence du gouvernement pour évaluer la situation du Têt du Dragon 2024 et mettre en œuvre les tâches clés après le Têt Lors de la réunion, Pham Minh Chinh a félicité les ministères, les départements, les localités, les agences et les forces fonctionnelles pour avoir bien accompli leurs tâches pendant le Têt 2024. En particulier, il a apprécié les forces en service dans tous les domaines pendant les vacances du Nouvel An lunaire, garantissant ainsi l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, la stabilité politique, l'ordre social et la santé publique...Selon le chef du gouvernement, tous les organes, secteurs et localités ont assuré une quantité suffisante voire abondante de marchandises et de denrées alimentaires à des prix stables, ainsi que le bien-être social, le soin des personnes méritantes, des personnes vulnérables, des personnes vivant dans les zones reculées, aux frontières et dans les îles…De nombreux dirigeants de différents pays et organisations internationales ont envoyé des messages de vœux du Têt au Vietnam, a-t-il rappelé, ajoutant que les Vietnamiens à l’étranger, quant à eux, avaient également organisé diverses activités pour accueillir le Têt avec joie, contribuant ainsi à promouvoir la culture vietnamienne.Toutefois, Pham Minh Chinh a insisté sur l'augmentation du nombre d'accidents de la route et embouteillages, avant de demander de publier immédiatement une directive du Premier ministre exhortant à la mise en œuvre des tâches clés après les vacances du Nouvel An lunaire.Il faut continuer à promouvoir la production et le commerce, à créer des emplois et des moyens de subsistance pour les populations, à assurer le bien-être social, organiser les fêtes après le Têt en toute sécurité, assurer la santé publique, renforcer la communication et rejeter les arguments déformés et saboteurs des forces hostiles.Enfin, les ministères, les organes et les localités doivent se coordonnent étroitement et efficacement pour éliminer les difficultés heurtées par les personnes et les entreprises, continuer à améliorer les institutions, les mécanismes et les politiques, et mobiliser toutes les ressources au service du développement du pays. –VNA