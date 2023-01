Présentation des instruments musicaux traditionnels lors du programme « Xuân Quê Huong » (printemps de la Patrie) le 8 janvier à Séoul. Photo : VNA

Hanoï, 9 janvier (VNA) - L'ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé un programme « Xuân Quê Huong » (printemps de la Patrie) le 8 janvier à Séoul pour apporter une atmosphère chaleureuse du Têt à la communauté vietnamienne vivant en ce pays.



L'ambassadeur Nguyen Vu Tung a déclaré que les Vietnamiens de la République de Corée sont restés unis et se sont entraidés pour surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, remporter des succès et maintenir leurs contributions à la patrie.



Selon lui, 2023 est la première année où le Vietnam et la République de Corée ont réalisé la mise à niveau de leurs relations dans le cadre du partenariat stratégique intégral, dans le but de maintenir les relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier l'économie, l'éducation, les sciences et les technologies et les échanges entre les deux peuples.



Le diplomate a appelé la communauté à faire des efforts ainsi que des contributions actives et efficaces à l'objectif commun des deux pays.



Le président de l'Association vietnamienne en République de Corée, Vu Duc Luong, a déclaré que le programme était d'une grande importance pour la communauté vietnamienne du pays hôte, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour le Têt.

Lors de cet événement, les participants ont dégusté des numéros artistiques présentés par des ressortissants vietnamiens, des spécialités culinaires et partagé des confidences pour alléger la nostalgie du pays natal.





Lors du festival culturel placé sur le thème « Célébration des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Canada – opportunité en or de promouvoir la coopération bilatérale » pour accueillir le Nouvel An lunaire. Photo : VNA

Le même jour, l'Association Canada-Vietnam (ACV) a organisé un festival culturel placé sur le thème « Célébration des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Canada – opportunité en or de promouvoir la coopération bilatérale » pour accueillir le Nouvel An lunaire.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, a rappelé les étapes importantes dans les relations politiques et économiques des deux pays, affirmant le rôle important du Vietnam dans la stratégie indo-pacifique du Canada et prédisant de brillantes perspectives dans les relations bilatérales.



Partageant la joie de célébrer le Têt avec la communauté vietnamienne, le sénateur canadien Victor Oh a informé les participants de sa récente visite au Vietnam, exprimant son impression avec le développement vigoureux de Hô Chi Minh-Ville.



Il a proposé que le Canada se concentre sur le commerce avec les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam est la première destination.

De son côté, Julie Nguyen, directrice de l'ACV a déclaré que depuis sa création en 2016, l'Association a déployé de nombreuses activités pour préserver et promouvoir de beaux traits culturels traditionnels des Vietnamiens. En particulier, l’ACV a coordonné avec le Conseil commercial Canada-Vietnam dans l’organisation des activités visant à promouvoir la coopération économique, l'investissement et le commerce bilatéral, servant de passerelle pour la connexion des entreprises des deux pays, favorisant l’intégration des étudiants vietnamiens et la connexion des écoles entre les deux pays dans le domaine de la recherche et de la formation.

Dans l'atmosphère chaleureuse, des Viet kieu et des amis internationaux ont goûté des plats du Têt vietnamien comme le banh chung (gâteau du riz gluant) et reçu des li xi (étrennes glissant dans les petites enveloppes de couleur roug -porte-bonheur du Nouvel An.

Le Têt, ou le Nouvel An lunaire, est le plus grand festival d'une année du peuple vietnamien et aura lieu du 21 au 25 janvier de cette année (du dernier jour du dernier mois lunaire au quatrième jour du premier mois lunaire).-VNA