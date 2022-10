Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a demandé lors d’une conférence nationale, dimanche 23 octobre, à la région du Sud-Est de faire des efforts pour devenir la locomotive et le moteur de développement le plus puissant du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong lors de la conférence, à Hanoi, le 23 octobre. Photo: VNA

La conférence est organisée pour mettre en œuvre la résolution n°24-NQ/TW du 7 octobre 2022 du Bureau politique du 13e mandat sur le développement socio-économique, le maintien de la défense et de la sécurité de la région du Sud-Est jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Cet événement a également co-présidée par le président Nguyên Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong.

Le chef du Parti a souligné la nécessité d’appréhenser pleinement et profondément l’objectif, la signification, les exigences et le contenu de la résolution afin de créer une grande unité de conscience à tous les niveaux et secteurs dans les rôles, les positions et l’importance de la région et de la connectivité régionale.

Les liens régionaux doivent devenir la pensée centrale guidant le développement de toute la région et de chaque localité de la région, a souligné le chef du Parti.

Il a exhorté le gouvernement et les organes centraux à renforcer la coordination avec les localités de la région dans l’élaboration, le perfectionnement, la promulgation et la mise en œuvre des lois et des politiques prioritaires consacrées au développement régional; et à bien mettre en œuvre la planification du développement régional pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045 dans une orientation verte, durable et globale et en conformité avec le plan directeur national.

Des efforts supplémentaires sont également nécessaires dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a-t-il indiqué, soulignant l’importance de la poursuite de la réforme administrative et du développement de l’e-gouvernement vers le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique et la ville intelligente.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également exprimé sa conviction que les comités du Parti, les autorités et les habitants de la région seront déterminés à mettre en œuvre avec succès la nouvelle résolution pour créer un nouveau progrès décisif dans la promotion du développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité dans la région.

Vue de la conférence nationale, à Hanoi, le 23 octobre. Photo: VNA Vue de la conférence nationale, à Hanoi, le 23 octobre. Photo: VNA

La région du Sud-Est comprend Hô Chi Minh-Ville, Tây Ninh, Binh Phuoc, Binh Duong, Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu. En 2020, son produit intérieur brut régional (PIBR) a été multiplié par 4,9 par rapport à 2005 et par 2,6 par rapport à 2010. La région a contribué à 32% du PIB du pays et à 44,7% des recettes budgétaires de l’État.

Son revenu par habitant en 2020 a dépassé la moyenne nationale. Le taux d’urbanisation de la région atteint 67%; et le pourcentage de communes répondant aux normes de nouvelle ruralité était de 79,5%, se classant au deuxième rang des régions du pays.

La nouvelle résolution du Bureau politique fixe l’objectif pour la région d’innover fortement, de manière dynamique pour créer des changements révolutionnaires en continuant à la développer en un centre économique, financier, commercial et éducatif et de formation ; leader dans tout le pays et en Asie du Sud-Est en termes de développement de ressources humaines de haute qualité, de science et de technologie, d’innovation et de transformation numérique ; de jouer de locomotive dans le développement de la connectivité régionale du delta du Mékong, des Hauts Plateaux du Centre, du littoral méridional du Centre et de l’ensemble du pays.

D’ici 2030, elle deviendra une région de développement dynamique avec un taux de croissance économique élevé, le plus grand moteur de croissance du pays; une science - technologie et innovation, industrie de pointe, pôle logistique; et un centre financier international à forte compétitivité dans la région.

D’ici 2045, elle deviendra une région développée, avec un fort potentiel économique, une structure économique moderne et un centre de science et de technologie et d’innovation, d’industrie de haute technologie, de logistique et de finance internationale dans le groupe de tête de la région et du monde; et disposer d’une infrastructure moderne et synchrone. – VNA