Le spectacle d’art visuel en plein air intitulé "Mémoires de Hôi An" continue d’attirer les foules. Ce banquet de nuit coloré et éblouissant musical réunit la participation de plus de 500 acteurs et actrices, rappelant les souvenirs de Hôi An comme un port de commerce prospère du 16 au 18e siècle. - VNA