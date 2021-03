Nhập mô tả cho ảnh

Le soir du 28 mars, VTV True Concert 2021 – un programme artistique sur le thème «Eau» - s'est tenu au Centre national des conférences à Hanoi.

Après la première édition en 2019, cette 2e édition continue de transmettre le message «Veuillez chérir Mère Nature qui donne tout».

VTV True Concert 2021 se composait de 3 parties.



La première, intitulée «le son de la nature», était une représentation d'instruments de musique traditionnels confectionnés à partir de la nature comme flûte, cithare à 16 cordes (đàn tranh), le lithophone (đàn đá), tambour...



Les performances montrant la connexion et l'interaction entre l’homme et la nature et les «fruits» de Mère nature consacrés à l’homme étaient au cœur de la 2e partie «Eau et homme».



«La chanson joyeuse» a marqué la fin du programme, avec le message : «ce n'est que lorsque les gens sont proches de la nature qu'ils bénéficient de ses bienfaits».



À travers 19 numéros artistiques spéciaux, les spectateurs ont pu ressentir tout un panel de sentiments et d'émotions différents. -CPV/VNA